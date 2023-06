“Silvio Berlusconi ha segnato un’epoca e parte della storia, non solo politica, degli ultimi 30 anni della nostra Repubblica. Adesso sarà la storia a giudicare il suo operato di imprenditore, statista, politico innovatore, seppur alcuni aspetti restino ancora non del tutto chiari. Io sicuramente lo ricorderò, da tifoso milanista, come il migliore Presidente che ha portato per sempre la squadra rossonera nell’olimpo del calcio”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, appresa la notizia della scomparsa dell’ottantaseienne leader e fondatore di Forza Italia.

Nella foto: Anthony Barbagallo, deputato nazionale e segretario del Pd in Sicilia

Redazione