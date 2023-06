A Belpasso (Catania), nel quartiere Borrello, in via Regina Elena, nella strada adiacente a un pub, pochi minuti fa, una macchina ha preso a fuoco (secondo le testimonianze che abbiamo raccolto, mentre si trovava in mezzo alla carreggiata che collega il centro catanese all’Etna) per cause ancora da accertare.

Mentre scriviamo sono arrivati i Vigili del fuoco. Attualmente si vede una densa colonna di fumo nero sprigionatasi dall’auto. Secondo altre testimoniane, pare che l’incendio non abbia causato danni a persone (lo sportello del conducente è stato visto aperto) o a cose, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Dopo che le fiamme sono state domate la zona è stata transennata, la macchina (completamente carbonizzata) è stata rimossa e sull’asfalto è stata cosparsa della segatura.

Redazione