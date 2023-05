Uccide il fratello al culmine di una lite a San Gregorio, un paese a pochi chilometri da Catania. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Gravina, in uno stato del procedimento in cui non si è ancora realizzato il contraddittorio tra le parti, hanno arrestato Rosario VITALE, catanese, 50 anni, cuoco, pregiudicato, responsabile di omicidio aggravato ai danni del fratello, Davide VITALE, 44 anni, nullafacente, pregiudicato e tossicodipendente, in passato già colpito da trattamento sanitario obbligatorio.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe emerso come nella notte, la vittima si sia presentata all’esterno dell’ingresso dell’abitazione del fratello, sita in via Masaccio di San Gregorio di Catania, minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe scaturita una violenta lite, alla presenza del nipote ventenne (figlio di Rosario Vitale), all’esito della quale l’arrestato avrebbe esploso 3 o 4 colpi di arma da fuoco all’indirizzo del congiunto, 2 dei quali lo hanno mortalmente colpito alla testa e al torace.

L’uomo, all’esito delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”.

