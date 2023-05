Non più davanzali, soglie e ripiani di balconi che agevolano l’infiltrazione dell’acqua piovana e rovinano facciate e pareti, ma un prodotto innovativo (Fold, parola inglese che in italiano significa “piega”) che lascia scivolare la pioggia senza intaccare la struttura. Una lastra di pietra lavica, marmo o travertino non più a “superficie liscia” (come si usa da secoli), ma con una piegatura all’estremità che dirotta l’acqua verso il basso lasciando intatto l’edificio. Direte, cos’è?

La geniale invenzione scaturisce dalla fertile mente di un giovane imprenditore della pietra che opera alle pendici dell’Etna, Nicola Dell’Erba, titolare dell’azienda “Petra” (capannone 31, zona artigianale di Bronte, in provincia di Catania, tel. 329 8110374) che con il materiale fornito dalla Natura (non a caso Nicola si trova giornalmente a contatto con Efesto, dio del fuoco) ama inventare di tutto. La sua idea (regolarmente brevettata nel gennaio di quest’anno) potrebbe rivoluzionare le tecnologie di taglio e l’uso dei materiali nelle costruzioni.

Immaginate per un attimo il pavimento tradizionale dei balconi e delle terrazze, immaginate il bordo “piatto” che fuoriesce dall’estremità: quei gocciolatoi non “scaricano” l’acqua totalmente a terra, una parte di essa resta in superficie finendo per penetrare nella facciata fino alle pareti interne: un guaio.

Con questa invenzione, l’acqua viene scaricata totalmente verso il basso lasciando intatto l’edificio, poiché l’ondulazione finale funge da gocciolatoio. Non una “piega” incollata alla pietra, ma un modo innovativo di forgiare e piegare il materiale fornito da madre natura, che scaturisce da anni di lavoro e di continue sperimentazioni.

“La forma del profilo – dice Nicola Dell’Erba – conferisce una maggiore resistenza e flessione, così da poter usare spessori inferiori, con il vantaggio di dimezzare il peso e consentire un adeguamento agli spessori degli standard ceramici, con un abbattimento dei costi di trasporto e messa al piano che si traduce in risparmio di CO2 per l’ambiente”.

Un design originale e unico che può essere utilizzato in edifici moderni e classici, sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni.

Il nuovo prodotto forgiato da Dell’Erba è stato presentato dall’11 al 13 maggio al Salone dell’Edilizia Digitale di Caserta e domani 16 maggio verrà presentato per l’intera giornata nella Zona artigianale di Bronte.

Redazione