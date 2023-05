Lunedì 8 maggio alle 18, nella sede del Comitato Territoriale Arci di Catania, in Via Torre del Vescovo 12 (Bastione degli Infetti), Adelmo Cervi presenterà il suo libro “I miei sette padri”. L’autore è figlio di Aldo Cervi, terzogenito dei sette fratelli fucilati per rappresaglia dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943, e ripercorre i tristi eventi che hanno avuto come protagonisti il padre e gli zii, tra i primi a cercare di contrastare il regime fascista unendosi alla Resistenza e pagando con la propria vita quell’atto di coraggio.

Nelle pagine del libro sono descritte le lotte politiche, gli ideali trasmessi di padre in figlio e il desiderio di giustizia sociale.

Intervengono insieme all’autore: Dario Pruiti, presidente Arci Catania; Pina Palella, presidente ANPI Catania; Rosaria Leonardi, segretaria confederale CGIL Catania.

Nella foto: la locandina della presentazione del libro

