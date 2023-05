Il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, fondatore di ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud Chiama Nord’, è il nuovo sindaco di Taormina (Messina). De Luca ha battuto con nettezza il sindaco uscente Mario Bolognari.

Appena ha avuto il risultato ufficiale De Luca ha chiamato la madre: “Mamma, sono il sindaco di Taormina. Domani mattina passo per il caffè, salutami papà”.

“Per me i sindaci sono sempre stati gli statisti di frontiera, e io – ha detto poi De Luca ai microfoni di Telecolor – sono stato onorato di essere eletto sindaco di Taormina, in attesa di fare il Presidente della Regione. Intanto cercherò di risollevare la città di Taormina al più presto, che non merita il dissesto. Abbiamo raggiunto il 65%”, ha affermato soddisfatto.

Nella foto: il nuovo sindaco di Taormina (Messina), Cateno De Luca

Adnkronos