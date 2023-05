Proseguono i lavori per il restyling dello stadio Angelo Massimino di Catania. Secondo le stime dei tecnici della direzione lavori “siamo già al 50 per cento delle opere previste”. Completato lo sbancamento del terreno di gioco si sta provvedendo al movimento terra, fase propedeutica al rifacimento del drenaggio, a cui seguirà la posa in opera dei rulli di manto erboso.

Si sta lavorando anche negli spalti delle curve, che da metà giugno accoglieranno i nuovi seggiolini e a seguire anche nelle tribune A e B. Operai in azione anche per rifare tutti i bagni dei vari settori e nel Cibalino, il piccolo campo attiguo a quello maggiore, che avrà un manto in misto sintetico.

Intanto l’Amministrazione comunale informa che è in fase di pubblicazione il “bando di gara di rilievo europeo” per l’affidamento della gestione del complesso polisportivo per dieci anni, prorogabili per altri dieci.

“Il presupposto di questo risultato – spiega una nota dell’Amministrazione -, da cui il Comune trae grandi vantaggi in termini di risparmi di spesa, è frutto delle delibere della giunta comunale del 6 e del 9 agosto 2022 e successivamente della delibera n. 19 del 25 agosto 2022 del Consiglio Comunale che ha approvato l’esternalizzazione della conduzione, gestione ed uso dell’impianto sportivo, unico impianto considerato di rilevanza economica che verrà aggiudicato sulla scorta di una complessa procedura di valutazione”.

“Con deliberazione consiliare – aggiunge il comunicato -, infatti, è stato dato mandato al Servizio ‘Attuazione con fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green-Sport’ di redigere il piano economico finanziario, quello di conduzione della struttura, lo schema di contratto e il relativo bando finalizzati all’esternalizzazione della conduzione, gestione ed uso a terzi dell’impianto e di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e necessari a dar corso al procedimento di affidamento”.

L’avviso di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il prossimo 26 Maggio e contestualmente sul sito internet del Comune di Catania: per presentare le offerte ci saranno 45 giorni di tempo.

Redazione