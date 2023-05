Raffica di verbali del reparto ambientale della Polizia Municipale di Catania per il non corretto conferimento dei rifiuti, senza rispettare cioè la frazione da depositare secondo i giorni indicati nel calendario.

Lo afferma una nota del Comune di Catania secondo cui “nel mirino soprattutto i cumuli davanti ai condomini e agli esercizi commerciali, con tipologie di rifiuti smaltiti senza seguire le indicazioni giornaliere del calendario di esposizione dei sacchetti di spazzatura”.

Solo negli ultimi due giorni, tra via Leonardo da Vinci e Corso Italia, “sono stati elevati ben 21 verbali di contravvenzione. Un’azione che nelle ultime settimane si è sviluppata in tutta la città multando quei cittadini che non si adeguano alla modalità del porta del porta”.

“Gettare i rifiuti in modo non conforme – spiega il comunicato -, senza seguire correttamente le procedure è causa di micro discariche che sporcano il territorio urbano”.

I controlli della Polizia Locale – dicono dal Comune – hanno riguardato tra l’altro numerosi condomini di via Fava, viale Mario Rapisardi, via Pidatella, via Principe Nicola e via Sant’Euplio, strade in cui sono state sanzionate decine di irregolarità, con cumuli di rifiuti lasciati in modo non conforme davanti agli ingressi dei complessi residenziali o dei negozi.

Nella foto: un sacchetto di rifiuti non conferito correttamente a Catania (immagine fornita dal Comune)

