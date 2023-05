“Le prossime elezioni amministrative di Catania saranno libere?”. Se lo chiedono la Cgil, l’Arci, I Siciliani giovani, la Rete degli studenti medi, l’Associazione antimafia e legalità, con il supporto di CittàInsieme.

“Le cittadine e i cittadini – si domandano ancora – potranno esprimere il proprio voto senza ricatti e condizionamenti economici o di natura clientelare?”. Sì, se lo lo chiedono in tanti in questo momento: “Per questo – seguitano i movimenti organizzatori – torna il Controllo Popolare Antimafia in occasione delle consultazioni amministrative dei prossimi 28 e 29 maggio 2023”.

L’ iniziativa sarà presentata alle ore 11 di martedì 16 maggio in piazza Stesicoro (lato Mc Donald’s) e anche in questo caso, come avvenne per le scorse elezioni regionali, Cgil, Arci, I Siciliani giovani, Rete degli studenti medi, Associazione antimafia e legalità con il supporto di CittàInsieme, si appelleranno ai cittadini e alle organizzazioni di società civile, “affinché partecipino attivamente ai controlli”.

“Dentro i seggi – si legge nella nota – , quali rappresentanti di lista e fuori i seggi, da cittadine e cittadini, il gruppo di volontari contribuirà da oggi fino alla chiusura dei seggi, a denunciare ogni atto illegale e a consentire che le elezioni siano davvero libere”.

Redazione