Sarà inaugurata domenica 21 maggio alle ore 18 presso la sale espositiva di Central Color in via Ciccaglione 16 a Catania, la mostra fotografica di Giovanni Caruso dal titolo “Dal buio alla luce”, il racconto di una sfida che l’autore, non vedente, ha lanciato, non solo a se stesso, ma al linguaggio dell’arte e della fotografia in sé.

“Era l’estate del 2020 e mi trovavo a casa. C’era il tavolo con sopra la pipa, il posacenere, il bastone di bambù e altri oggetti. Ho preso in mano una delle mie macchine fotografiche analogiche, ho inquadrato la scena e ho scattato. Era dal luglio 2004 – da quando, a causa della malattia, ho perso definitivamente la vista – che non fotografavo più. Non so se definirla una natura morta, forse direi più un autoritratto in mia assenza, ma quella è stata la mia prima fotografia da cieco. Così, affidandomi agli altri sensi, ho cominciato a “re-imparare” a fotografare”.

Queste le parole con cui l’autore descrive da dove ha avuto inizio la sfida. Giovanni Caruso è fotogiornalista e docente di fotografia, collaboratore del Giornale del Sud di Giuseppe Fava e poi de I Siciliani, adesso vicedirettore de I Siciliani Giovani e presidente dell’omonima associazione.

Il catalogo della mostra conterrà i contributi di Riccardo Orioles, Mauro Biani, Vittoria Majorana, Tano D’Amico e Daniele Vita. La mostra resterà aperta dalle ore 9 alle ore 18 fino al 18 giugno.

Sopra: la locandina dell’evento

Redazione