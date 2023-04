“Lo Stato deve impegnarsi ad attuare delle politiche che favoriscano il sostentamento e il rilancio dei borghi italiani per evitare lo spopolamento degli stessi”. Il vice sindaco di Sambuca di Sicilia (bellissimo paesino in provincia di Agrigent0), Giuseppe Cacioppo, crede molto alla valorizzazione dei piccoli comuni, sia dal punto di vista turistico, che dal punto di vista sociale.

Ecco perché la sua cittadina, dal 14 al 16 aprile, ospiterà un evento prestigioso: la XXIII Assemblea Nazionale dei “ Borghi più belli d’Italia”. Un avvenimento importante, poiché si svolge per la prima volta in Sicilia: un’occasione per valorizzare e promuovere non solo Sambuca, ma l’intera Isola.

Ci saranno visite guidate nel centro storico, nelle cantine, nei caseifici e nelle aziende enogastronomiche, convegni, l’inaugurazione del villaggio “ Bio Fest Borghi “, e poi passeggiate, escursioni e la sfilata delle macchine e delle moto d’epoca, con diverse esibizioni musicali.

Fanno parte dell’Associazione dei “ Borghi più belli d’Italia “ circa 350 Comuni italiani. Questa iniziativa ha come finalità “la salvaguardia e la tutela delle risorse artistiche, storiche, culturali e ambientali delle piccole comunità”.

Negli ultimi anni si è registrata una riscoperta di questi luoghi ricchi di storia, di tradizioni, di cultura, di leggende, di prodotti tipici, di bellezze paesaggistiche ed ambientali, da parte di turisti italiani e stranieri.

Attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati previsti dei fondi per la rigenerazione, il ripopolamento e la valorizzazione del grande patrimonio storico e culturale e per lo sviluppo economico e turistico dei Borghi italiani.

Il 2024 è stato proclamato dal ministero degli Affari Esteri,”Anno del turismo delle radici”, un progetto che si prefigge di attuare una campagna di sensibilizzazione per gli italiani residenti all’estero di tornare nei luoghi d’origine.

Il vicesindaco di Sambuca di Sicilia spiega che la sua città, grazie all’ingresso nei “ Borghi più belli d’Italia “, “sta vivendo una bellissima stagione di visibilità, di turismo, di rigenerazione urbana, fatta di rinascita, di interesse sul territorio e di interesse economico”.

“Il progetto delle case ad 1 e 2 euro (prossimamente il bando delle case a 3 euro) – dice Cacioppo – sta suscitando un vasto interesse a livello internazionale”.

“All’assemblea nazionale parteciperanno 150 Comuni, con circa 250 ospiti, fra cui il Presidente dell’Anci Sicilia, il Presidente Nazionale delle Pro-Loco d’Italia e il Presidente Provinciale delle Pro-Loco. Sostanzialmente saranno presenti quelle istituzioni che s’impegnano per la rinascita dei borghi. Un appuntamento che vedrà Sambuca di Sicilia impegnata non solo come amministrazione, ma come comunità: siamo certi che attraverso una sinergia fra Comuni e Stato sia possibile il rilancio dei piccoli centri che costituiscono la spina dorsale di questo Paese”.

Giuseppe Russo