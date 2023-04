Belpasso (Catania) ottiene oltre 7 milioni di Euro grazie alla partecipazione nel Fua (Area Funzionale Urbana), un’alleanza strategica tra 22 Comuni della Provincia di Catania, uniti con l’obiettivo di rafforzare interventi di riqualificazione e sostenibilità urbana e digitalizzazione innovativa, mediante una pianificazione coordinata a lungo termine per realizzare il quadro unitario delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il ciclo 2021-2027.

Orgoglioso il sindaco Daniele Motta “di questo ulteriore finanziamento” ottenuto a beneficio del suo Comune: “Aggiungendo questi 7 milioni di Euro agli altri finanziamenti (i più cospicui) ottenuti dalla mia Amministrazione, posso affermare con grande orgoglio che lascerò in eredità al prossimo sindaco e alla mia città, oltre 16 milioni di euro, soldi certi a beneficio del nostro territorio”.

“Riguardo ai 7 milioni – aggiunge – ottenuti grazie al partenariato con il FUA, ringrazio i miei assessori di riferimento, Davide Guglielmino (Lavori Pubblici) e Fiorella Vadalà (Finanziamenti Esterni) per l’impegno profuso, nonché il dirigente comunale che sta seguendo le pratiche con la consueta professionalità, l’ing. Sebastiano Leonardi e auguro buon lavoro a chi, dopo di me, seguirà le fasi progettuali e pratiche con l’inizio dei lavori. L’obiettivo attuale, infatti, è quello di presentare progetti ottemperando ai programmi Europei sulla riqualificazione e rigenerazione urbana, anche in risposta al disagio socio-economico abitativo”.

Nella foto: un momento della riunione del Fua. In primo piano il sindaco di Belpasso (Catania), Daniele Motta

Redazione