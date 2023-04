“Niente premialità per Belpasso (Catania). La Regione Siciliana aveva messo a disposizione 1 milione di euro per i comuni siciliani virtuosi in tema di programmazione economica. Dopo le gravi criticità accertate dalla Corte dei Conti, anche un decreto regionale attesta che negli ultimi 3 anni l’Amministrazione Motta non è stata in grado di approvare i documenti contabili in linea con i tempi previsti dalla legge”.

Il è critico nei confronti dell’Amministrazione comunale, malgrado da anni, come scrive in una nota, la invita ad “un cambio di passo nella programmazione economica”. Niente da fare, secondo il M5S.

“Gravina di Catania, ad esempio – si legge nel comunicato – , con una popolazione simile a quella belpassese, ha ricevuto un premio pari a € 82 mila Euro”.

“La Corte dei Conti – prosegue il movimento fondato da Beppe Grillo – è implacabile nell’affermare che il risultato di amministrazione ‘è di importo insufficiente a contenere gli accantonamenti, le quote vincolate e quelle destinate agli investimenti’, con un peggioramento del disavanzo nell’esercizio 2020, rispetto all’anno precedente: meno 4 milioni e 755 mila euro”.

“Vorremmo capire – chiedono i pentastellati – con che coraggio gli attuali / si candidano a governare per i prossimi cinque anni”.

“Da anni – puntualizza il comunicato – domandiamo al Sindaco e alla sua maggioranza di portare avanti un’operazione verità sui conti del Comune, in merito soprattutto all’alto tasso di evasione. Perchè a Belpasso devono essere sempre i soliti a pagare le tasse?”.

“Governano da dieci anni – conclude il gruppo del M5S -, prima con Caputo e poi con Motta e il risultato sono le tirate di orecchie da parte della Corte dei Conti e della Regione Siciliana”.

Redazione