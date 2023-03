“Un altro importante investimento in Sicilia per l’ammodernamento della rete ferroviaria Palermo-Catania porta la firma del ministro Matteo Salvini. Oggi al Mit è stato concluso l’accordo che destina 3,4 miliardi di euro per gli interventi sulla tratta che collega le due città metropolitane”.

Lo dice Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana che non nasconde la sua soddisfazione con questa nota.

“Con questo finanziamento – aggiunge – che verrà gestito da Ferrovie dello Stato, grazie alla partnership tra Cassa depositi e prestiti e Banca europea degli investimenti, verranno potenziati 178 km di rete tra Fiumetorto e Bicocca per consentire ai treni di viaggiare ad una velocità massima di 200 chilometri orari, riducendo di un’ora gli attuali tempi di percorrenza”.

“Siamo orgogliosi – seguita Caronia – che da Salvini ci sia un’attenzione importante verso la nostra regione e lo dimostra anche il finanziamento assegnato oggi per il completamento di alcune dighe e per le opere di interconnessione che interesseranno il grande adduttore Piazza Armerina-Gela, il sistema dighe Garcia e Arancio con la diga Trinità e l’interconnessione diga Rubino-diga Paceco”.

Nella foto: il plastico del progetto per il potenziamento della ferrovia Palermo-Catania

Redazione