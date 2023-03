Aggredito stamane da un tossicodipendente il parroco della Chiesa Madre di Giarre (Catania), don Nino Russo. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’arciprete non avrebbe accettato la richiesta di danaro avanzata dal suo aggressore (al quale, comunque, il sacerdote avrebbe offerto dei beni di prima necessità) diventando vittima di un attacco violento che poco dopo è stato condannato dall’arcivescovo di Catania, mons. Renna.

“Ho appreso con sconcerto e preoccupazione dell’aggressione subita questa mattina da Padre Nino Russo, arciprete della Chiesa Madre di Giarre, da sempre attivo in parrocchia nell’ascolto delle persone, nel loro conforto e sostegno nel momento del bisogno materiale e spirituale”, dice il deputato ripostese all’Ars Davide Vasta.

“Poco fa – afferma in una nota – ho telefonato personalmente a Padre Nino per esprimergli tutta la mia vicinanza. Colgo l’occasione per ringraziare i Carabinieri della Compagnia di Giarre per il tempestivo intervento e per aver bloccato l’aggressore scongiurando ben peggiori conseguenze”.

Nella foto: il parroco della Chiesa Madre di Giarre (Catania), don Nino Russo (immagine Gazzettino online)

Redazione