“Una presenza forte che dà la misura di quanto il Parlamento siciliano sia vicino alle comunità che hanno patito e patiscono per l’azione criminosa della mafia. Con la Commissione regionale Antimafia, oggi riunita a Castelvetrano (Tp), vogliamo ribadire che le Istituzioni hanno il dovere di riscatto con azioni forti e improntate allo sviluppo soprattutto dove cosa nostra ha lasciato macerie morali e materiali”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Vanno ringraziate le forze dell’ordine e la magistratura per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono e per l’esito che ha avuto la recente operazione che ha portato in carcere Matteo Messina Denaro”, dice Caronia.

“La politica sana – aggiunge – ha il dovere di smuovere le coscienze, soprattutto delle giovani generazioni, per ribadire che la lotta alla mafia si fa con l’esempio di una vita improntata al rispetto delle regole ed un agire sempre nella legalità”.

“Ritengo che la seduta dell’Antimafia regionale nel paese di Messina Denaro – conclude la deputata della Lega – sia un fatto straordinario che consente ai cittadini ed a chi rappresenta lo Stato nelle varie articolazioni di sentire la solidarietà della Regione coniugata alla forte determinazione di sconfiggere la mafia”.

Nella foto: panorama di Castelvetrano (Trapani)

Redazione