“Grande attenzione per opere pubbliche, per i prodotti tipici e un grande sostegno per i giovani medici specializzandi”. E’ soddisfatta la capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, Marianna Caronia, della finanziaria approvata dall’Ars che “rimette in moto la Sicilia”.

“La Regione – dice Caronia – potrà contare su un bilancio già operativo entro febbraio con risorse che aiutano i Comuni grazie a stanziamenti certi e ad erogazioni in tempi ragionevoli. Siamo soddisfatti del lavoro fatto nella lunga maratona per l’approvazione degli strumenti finanziari e come Lega abbiamo fatto prevalere gli interventi a sostegno delle famiglie, delle aziende che assumono potendo contare su un contributo regionale per tre anni e sui giovani, tra questi i medici specializzandi che vedono aumentata la dotazione per le borse”.

“Rivendichiamo la scelta – prosegue l capogruppo della Lega – di creare una piattaforma per l’e-commerce per l’internazionalizzazione e la vendita dei prodotti tipici locali e le norme per la sicurezza nelle aziende agricole attraverso protocolli con le prefetture”.

“Se è vero che ci sono articoli con tanti interventi mirati a singole iniziative e progetti – puntualizza-, dall’altro lato non si può riconoscere che ai Comuni vanno 327 milioni di euro, oltre ad altri fondi per le indennità dei sindaci e degli amministratori e fondi del Fsc per tante opere pubbliche ed infrastrutture come non si vedeva da anni”.

“Su questo punto – conclude Caronia – guardiamo anche all’azione del nostro leader Matteo Salvini che alla Sicilia sta assegnando corposi finanziamenti per opere utili allo sviluppo della Sicilia. Ora siamo pronti a raccogliere le sfide di tante riforme che con il presidente della Regione Renato Schifani vogliamo realizzare in questa legislatura”.

Nella foto: un’opera pubblica in Sicilia

Redazione