Sulla pista Pouchoz-Tanaurpi di Piano Provenzana, sul versante Etna nord nel territorio del comune di Linguaglossa, si è tenuto il 20° Campionato di Sci ed il 1° Campionato “Sicilia” organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato regionale per la Sicilia, quest’anno intitolato alla memoria del Luogotenente c.s. dei Carabinieri Giovanni Andriano, recentemente deceduto dopo essere stato travolto lo scorso 10 gennaio da una slavina in Val Gardena (BZ).

La competizione sportiva, cui hanno presenziato il Comandante Interregionale “Culqualber”, Gen. C.A. Riccardo Galletta, il Comandante della Legione Sicilia, Gen. Div. Rosario Castello ed il Comandante Provinciale, Col. Rino Coppola, è stata per la cronaca vinta dal veneto Fabio Ballarin, davanti al conterraneo Gianni Camporese ed al trentino Bruno Basso.

I partecipanti, militari in servizio, in congedo o simpatizzanti dell’A.N.C., sono stati accolti dal sindaco di Linguaglossa, dott. Salvatore Sgroi, che ha espresso la propria soddisfazione perché la città da egli rappresentata sia stata prescelta per ospitare la manifestazione, nel corso della quale tra l’altro, in occasione del concomitante 55° anniversario di costituzione del “Centro Carabinieri Addestramento Alpino” di Selva di Val Gardena, è stata allestita nei locali comunali una mostra fotografica dal titolo “I Carabinieri e la montagna”.

La manifestazione è stata inoltre un’occasione per valorizzare le strutture sciistiche operanti sul vulcano, già patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO ed unico esempio naturalistico che riunisce paesaggi, tra essi contrastanti, ma armoniosamente dominati da “a muntagna” come benevolmente denominata dai catanesi.

In un clima suggestivo, a conclusione della competizione e della cerimonia di premiazione, si è svolta una fiaccolata alla quale hanno preso parte i partecipanti alla manifestazione che, con fiaccole colorate, hanno riprodotto i colori della bandiera nazionale.

