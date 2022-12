Sembrava ieri

ed era domani

Quarant’anni fa, di questi tempi…

È vero: quarant’anni fa usciva il primo numero dei Siciliani, alcuni di noi avevano quarant’anni di meno, alcuni di noi dovevano ancora nascere, alcuni avevano una vita davanti e altri pochi anni ancora, alcuni si conoscevano già e altri non si erano visti mai, e tutti avevano affetti, idee, sogni, passioni che avrebbero cambiato profondamente la vita e il mondo.

Ma ancora non si sapeva, benché i migliori di noi – per esempio Giuseppe Fava – fossero già molto avanti sulla via di quel cambiamento.

Così sono passati quei quarant’anni, e non ci sono parole.

Adesso, tocca ai quarant’anni dopo, quelli che cominciano ora.

E sono i vostri.

Neanche qui ci sono ancora parole.

Dovete farle voi, senza mezze misure, con allegria.

Fra le mille ingenuità di giornate come queste, comincia la vostra strada.

Ne avrete, da raccontare 🙂

I Siciliani giovani