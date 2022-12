“Salvini, che oggi da ministro delle Infrastrutture è diventato il più grande sostenitore e promotore del Ponte sullo Stretto, nel 2016 sosteneva che il Ponte era un progetto che non stava in piedi e che piuttosto era necessario completare le disastrose ferrovie siciliane. Diciamo al ministro, che oggi nega di aver fatto queste dichiarazioni, che il video è pubblico sui nostri social, quindi può consultarlo”.

Lo scrive in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, al termine della Commissione Ambiente in audizione con il Ministro Matteo Salvini.

Bonelli in Commissione ha ricordato al leader della Lega alcune alcune sue dichiarazioni pronunciate sei anni fa, durante un collegamento con L’Aria che tira, su La7. Bonelli ha poi diffuso il video sui suoi canali social. In quell’occasione, Salvini si scagliò contro l’opera: “Il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà va a gasolio. Non vorrei quindi spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare e poi i treno non ci sono”.

Nella foto: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega

Redazione