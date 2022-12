E’ Mariagrazia Leone, 37 anni, laureata in Giurisprudenza e responsabile del dipartimento regionale Diritti, la nuova segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Catania. Leone è stata eletta all’unanimità. La candidatura di Leone è stata sostenuta da 59 firme (su 100 aventi diritto) nel corso dell’assemblea provinciale che si è tenuta questa mattina in un hotel di Catania, presieduta da Ersilia Saverino. L’assemblea ha inoltre eletto tesoriere, su indicazione della Leone, Quintino Rocca.

Dopo 30 anni il PD provinciale viene guidato nuovamente da una donna – l’ultima e unica fu Adriana Laudani nel 1991 – ed è l’unica donna segretaria provinciale della Sicilia.

“Siamo chiamati a uno sforzo corale che punta a fare il bene di tutti e non quello del singolo. Pensando innanzitutto – ha detto nella sua relazione programmatica – al Partito Democratico e soprattutto alla gente comune. Valorizziamo e rigeneriamo i circoli e riappropriamoci dei luoghi del confronto: la sfida di oggi è quella di fidarci gli uni degli altri”.

“Non c’era e non c’è un nome migliore – afferma il segretario regionale Anthony Barbagallo – per guidare il partito provinciale in questa fase delicata che ci porterà, tra le altre cose, alle prossime amministrative a Catania ma anche in altri comuni nell’hinterland”.

Nella foto: Mariagrazia Leone, nuovo segretario del Pd della federazione provinciale di Catania

Redazione