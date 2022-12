“La diffusione del Crack (cocaina trattata chimicamente) a Catania è un’emergenza, trasversale alle generazioni e alle classi sociali. Le Istituzioni ignorano, le autorità competenti latitano o non hanno gli strumenti per rispondere ai bisogni. Parlare di Crack significa parlare di droghe, di mafie, di povertà. Povertà non solo economiche ma culturali, relazionali, emotive. Crack Catania, diventa così drammatico gioco di parole, che descrive una città sofferente, lacerata, ingiusta, iniqua”.

Per questo martedì 6 dicembre alle 19,00 si terrà all’Ostello degli Elefanti, in via Etnea 28 a Catania, l’incontro e dibattito dal titolo “Crack Catania. Droghe, mafie povertà”, promosso da Arci Catania.

All’incontro, coordinato da Matteo Iannitti, giornalista dei Siciliani giovani, parteciperanno Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro, Lina Trovato, Sostituta Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, Maurizio Caserta, Professore dell’Università di Catania, Marco Cappuccio, psicologo, Chiara Platania, Presidente dell’associazione Colapesce, Luciano Nigro, Infettivologo e Presidente di LHIVE Diritti e Prevenzione, Dario Pruiti, Presidente di Arci Catania.

“Sono inoltre invitate a partecipare le realtà sociali, politiche e sindacali impegnate nella città di Catania”, dicono gli organizzatori.

Redazione