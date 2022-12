Oggi all’Istituto Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania, in occasione del quarantennale della strage mafiosa di via Carini a Palermo nella quale furono barbaramente assassinati il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuele Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo, si è tenuto un incontro per la presentazione di una graphic novel dal titolo “Le stelle di Dora. Le sfide del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa”.

La presentazione dell’opera, promossa in collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e con la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e la dimensione partecipativa delle nuove generazioni, ha avuto come relatore il Generale di Divisione Alfonso Manzo, Capo del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, il quale, nel corso del suo intervento, ha effettuato un excursus sulla “vita militare” del Gen. Dalla Chiesa, dagli incarichi ricoperti durante la sua permanenza in Sicilia, sino ai brillanti risultati ottenuti nella lotta contro il terrorismo.

L’incontro, al quale hanno preso parte anche Emilio Grasso, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania, Viviana Assenza, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ragusa ed Emilio Rapisarda, dirigente scolastico del “Galileo Galilei”, è stato vissuto con vivo interesse dai numerosi studenti presenti che hanno apprezzato il “profilo umano” del Generale Dalla Chiesa, che lo aveva portato a costruire il proprio universo intorno al suo inscindibile rapporto affettivo con la moglie Dora.

Nell’ambito del progetto lo Stato maggiore della Difesa, grazie alla capillarità dei comandi territoriale dell’Arma dei Carabinieri, ha distribuito una copia dell’opera alle oltre 11 mila scuole superiori di secondo grado del Paese.

Nella foto: un momento della presentazione della graphic novel

Redazione