Valorizzare le bellezze della città e del suo territorio. E’ questa la finalità che si prefigge il 5° Concorso Grafico 2022 organizzato dall’Associazione culturale “Contrada Gattaino” di Belpasso , in collaborazione con l’Istituto secondario Nino Martoglio e il Circolo didattico statale Madre Teresa di Calcutta, che si svolgerà (con la cerimonia di premiazione) sabato 17 dicembre alle 18 presso l’Aula consiliare del municipio di Belpasso, alla presenza delle autorità, del corpo insegnante, degli studenti e degli autori delle opere selezionate.

“Come avvenuto nelle passate edizioni – affermano i componenti dell’associazione Contrada Gattaino -, l’attività culturale sponsorizzata dal nostro sodalizio, mira a diffondere sul territorio la cultura dell’arte in tutte le sue forme”.

“Fra le forme scelte – dicono -, ricade la realizzazione di un Calendario artistico composto da 12 opere selezionate fra i partecipanti al concorso. La scelta dei partecipanti, come avvenuta nel passato, è ricaduta fra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Belpasso. Le modalità di partecipazione e selezione delle opere sono state concordate fra gli insegnanti delle scuole e l’associazione, indicando due tematiche destinate ai due istituti scolatici.

Per le secondarie: “Espressività negli elementi decorativi realizzati in pietra lavica: interpreta in maniera originale le chiavi di volta e le decorazioni che abbelliscono gli antichi palazzi e le chiese del nostro territorio”.

Per le primarie: “Le attività dell’uomo nel parco dell’Etna: arte e mestieri”.

“Il periodo di svolgimento dell’attività – seguitano gli esponenti dell’associazione – si è svolto dagli inizi di ottobre 2022 al 2 dicembre scorso, giorno di consegna dei lavori. Una commissione di esperti, che hanno fornito il loro supporto in modalità totalmente gratuita, ha selezionato le opere ritenute più meritevoli: 6 per la scuola primaria e 6 per la secondaria”.

