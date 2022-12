La frazione di Piano Tavola, appartenente al Comune di Belpasso (Catania), avrà una nuova scuola materna con 1 milione e 800 mila Euro ottenuti dal Piano nazionale di rinascita e resilienza. A darne notizia, il Ministero dell’Istruzione che ha pubblicato le graduatorie sul Pnrr e ha comunicato che Belpasso (per questo genere di strutture), con il suo progetto, è prima in graduatoria tra i comuni siciliani partecipanti.

“Un risultato straordinario – si legge nella nota del Comune – frutto dell’impegno profuso dall’assessore all’Edilizia Scolastica e alle Frazioni, Andrea Magrì e dal sindaco Daniele Motta, che quest’anno farà gli auguri di Natale alla popolazione di Piano Tavola con in mano un gran bel ‘regalo’, atteso e necessario”.

“I bimbi e le famiglie della grande frazione belpassese – prosegue il comunicato – troveranno sotto l’albero la promessa e la certezza che presto si traslocherà dai locali in affitto nei quali attualmente si fa lezione, in una vera scuola, con grandi aule, area mensa, parco giochi e ingresso separato rispetto all’Ist.Comp. “Giovanni Paolo II”.

“Non potremmo essere più contenti per il risultato raggiunto -affermano il sindaco Motta e l’assessore Magrì- e per come esso è stato raggiunto. Arrivare primi in graduatoria è sinonimo del fatto che abbiamo lavorato bene ottemperando al massimo a tutte le richieste che il bando richiedeva. Ma soprattutto siamo felici che i bimbi in età materna di Piano Tavola avranno una scuola adeguata dove poter imparare, condividere e crescere con tutti gli strumenti adeguati in una struttura all’altezza”.

