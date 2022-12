Giuseppe Lucio Piana, ex coordinatore del Pd, si candida alla carica di sindaco di Belpasso. Lo ha annunciato lui stesso ieri sera sui Social citando una frase di Antonio Gramsci: “Mi sono convinto che, anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio”.

“Si riparte da qui – scrive Piana – , da queste parole, perché la Politica è una straordinaria invenzione umana quando essa è Servizio, Costruzione e Condivisione. Per la Nostra Comunità, per Belpasso!”.

La candidatura di Piana si aggiunge a quelle dell’ex sindaco Carlo Caputo, attuale presidente del Parco dell’Etna, che rappresenterà la parte della destra belpassese rappresentata alla Regione Sicilia dal deputato di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli; probabilmente di Salvo Licandri, ex presidente del Consiglio comunale, sostenuto dall’ex deputato all’Ars di Forza Italia Alfio Papale; e dell’esponente della lista civica Rinascimento sociale ecologista che fa capo all’ingegnere italo-argentino Enzo Victorio Bellia, che, pur ufficializzata per prima, non ha ancora comunicato il nome del candidato.

Nel suo annuncio, Piana non fa riferimento a partiti o a movimenti in supporto alla sua candidatura. Quindi – contrariamente a quanto scritto da noi in un precedente articolo – attualmente non si sa se il suo partito, il Pd, lo appoggerà o meno.

Resta da capire la posizione del Movimento 5 Stelle: presenterà una candidatura autonoma o appoggerà Giuseppe Lucio Piana? Non si sa. Dopo il post di quest’ultimo, diversi “mi piace” di militanti e simpatizzanti di quella parte politica (a cominciare dall’ex deputata pentastellata Gianina Ciancio) si sono aggiunti a quelli di molti appartenenti alla sinistra.

Nella foto: Giuseppe Lucio Piana, candidato alla carica di sindaco (immagine tratta dal profilo Fb di Giuseppe Lucio Piana)

Redazione