“Le Province in Sicilia devono tornare all’elezione diretta dei propri organi. La Lega è favorevole al ripristino del suffragio universale tanto da aver presentato già nella scorsa legislatura un ddl per il superamento della fase commissariale e l’elezione diretta del Presidente e dei Consigli provinciale e metropolitano”.

Lo dichiara Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Siamo pronti – dice la deputata all’Ars – a ripresentare il ddl sostenendo quanto il presidente della Regione Renato Schifani ha già annunciato nel suo programma. Del resto la Costituzione Italiana prevede ancora le Province come enti autarchici territoriali nonostante i tentativi di sopprimerli, andati a vuoto con il referendum del 2016”.

“Siamo consapevoli – prosegue Caronia – che occorre prima una modifica alla legge Delrio voluta dalla sinistra. Ed in Sicilia, agli esponenti del Pd folgorati sulla via di Damasco, ricordo che il loro governo regionale le soppresse lasciando gli enti in un limbo finanziario che ha provocato caos e disservizi”.

“Insisteremo – conclude l’esponente leghista – affinché si superi ogni ostacolo e dall’elezione diretta nelle Province possa anche venir fuori e crescere una nuova classe politica”.

Nella foto: Palazzo dei Minoriti, ex sede della Provincia regionale di Catania

Redazione