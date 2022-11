Maltempo, ancora allerta meteo Arancione a Catania. Il Comune raccomanda prudenza ai cittadini e comunica che “anche il nuovo bollettino meteo diramato oggi pomeriggio dalla protezione civile regionale segnala un allerta meteo arancione, già dalle prime ore di martedì 29 novembre e per le successive prossime 18-24 ore”.

“A Catania e in tutta la Sicilia – si legge nella nota dell’ufficio stampa -, è previsto il ripetersi di precipitazioni da sparse a diffuse, accompagnate da rovesci anche di forte intensità, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste”.

“L’Amministrazione Comunale – è scritto nel comunicato – raccomanda ancora una volta ai cittadini di mantenere prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali, non utilizzare mezzi a due ruote e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”.

Nella foto: immagine di repertorio del maltempo a Catania

Redazione