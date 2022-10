“Denise. Per te, con tutte le mie forze”. Questo il libro che Piera Maggio dedica alla figlia che scomparve ad appena quattro anni l’1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e non è stata più ritrovata, malgrado tutti questi anni trascorsi.

“Non è stato facile scrivere questo libro – scrive Piera Maggio nel suo profilo Facebook – , che vi presento qui con molta emozione e un po’ di pudore”.

“Ho dovuto vincere le mie resistenze – dice Piera – , ma poi l’ho scritto. Per tenere viva la mia battaglia per Denise, che continuerò a combattere qualunque cosa accada, finché ci sarà una speranza”.

“Ma anche – aggiunge – perché in questi 18 anni, oltre all’assenza di mia figlia, ho dovuto subire accuse, dicerie, malelingue”.

“Questa – spiega – è la mia versione, dall’inizio alla fine, la verità”.

Il libro sarà in libreria l’11 ottobre. Da oggi è disponibile per il pre-order presso questo indirizzo: https://amzn.eu/d/iyuuzIg

“AUGURO a tutti voi una buona lettura – chiosa Piera Maggio -. Ringrazio la Piemme, Mondadori, per avermi accompagnata in questo mio progetto e in particolar modo Paolo Ortelli, mio referente personale in questo percorso. Grazie a tutti”.

Redazione