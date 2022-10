“Ucraina. Guerra atomica o pace possibile? Sigonella nello scacchiere internazionale”, è il titolo dell’incontro-dibattito organizzato dal quotidiano online L’Informazione che si svolgerà martedì 25 ottobre 2022, alle 18, presso l’Aula consiliare del municipio di Belpasso.

Antonio Mazzeo del Movimento pacifista, impegnato da tanti anni contro tutte le guerre del mondo, reduce da una recente missione di pace in Ucraina, dialogherà col direttore di questa testata Luciano Mirone, che sull’invasione russa ha preso posizione decisa contro Putin.

Oltre a raccontare le tante storie di cui è stato testimone, del ruolo che svolge la base Usa della vicina Sigonella nello scacchiere internazionale nel caso di una escalation della guerra, Mazzeo farà una ricostruzione storica del conflitto in Ucraina, parlando delle cause che lo hanno determinato e delle soluzioni di pace che la Società civile europea e mondiale intende proporre per fermare la guerra ed evitare l’uso delle armi atomiche.

È giusto fornire armi all’Ucraina, quale sarebbe stata la sorte di questo Stato senza l’aiuto delle altre Nazioni, qual è il reale piano di Putin, chi, nel caso di destabilizzazione del dittatore russo, dovrebbe prendere il suo posto? Queste e tante altre le domande che verranno poste nel corso dell’incontro.

Alla manifestazione hanno aderito l’Associazione Lennon Club Belpasso, l’Associazione “Contrada Gattaino” Belpasso, l’Associazione culturale Open Dors Belpasso, il Presidio partecipativo del Patto di Fiume Simeto, la Fondazione Angelo D’Arrigo, Libera Catania, I Siciliani giovani, l’Associazione Antimafia e Legalità, il Circolo Etneo di Legambiente.

Chi intendesse dare ulteriori adesioni potrà scrivere a redazione@linformazione.eu

