“Nessun movimento tellurico ha interessato la maggioranza di centrodestra in Sicilia rispetto alle scosse che la coalizione ha avuto durante l’elezione dei presidenti delle Camere”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato alla Regione Sicilia di Lega-Prima l’Italia.

“Siamo pronti ad avviare il lavoro con il presidente Renato Schifani per dare risposte concrete ai siciliani e per realizzare il programma con il quale ci siamo presentati agli elettori”.

“Per queste ragioni – afferma Figuccia – i fisiologici ritardi nella formazione del governo regionale non impediranno di affrontare i primi dossier. Con il presidente della Regione, che come Lega-Prima l’Italia incontreremo prestissimo, ci confronteremo sulle misure da adottare per aiutare le famiglie e le imprese a combattere l’inflazione e il carovita, attraverso interventi taglia bollette che sono indispensabili per evitare la stagnazione, la chiusura delle aziende e lo spettro di nuovi disoccupati”.

“Non vediamo l’ora – conclude il deputato regionale – che Sala d’Ercole apre i battenti per iniziare il lungo lavoro che ci aspetta in questi cinque anni di legislatura”.

Nella foto: Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana

Redazione