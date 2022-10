Il Presidente della Corte di Appello di Catania, Filippo Pennisi, “avuta notizia dell’avvenuto crollo, in nottata, del soffitto in un ufficio di cancelleria della sezione Gip-Gup del Tribunale, al terzo piano, ala ovest, di questo palazzo di Giustizia, considerato che l’intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco, in mattinata, ha verificato la presenza di ulteriori diffusi ammaloramenti nel soffitto dell’intero terzo piano, ivi compresa l’ala est, in atto occupata da uffici di questa Corte, ritenuto che, in attesa di migliori e più puntuali accertamenti tecnici, vanno adottate misure precauzionali urgenti al fine di salvaguardare l’incolumità di coloro che vi operano o vi accedono dal rischio di ulteriori crolli, dispone da domani 20 ottobre a sabato 22 ottobre inibirsi a chiunque (magistrati, personale amministrativo, avvocati, utenti, cittadini) l’accesso ai corridoi e alle stanze ubicati al terzo piano, lato est, di questo palazzo di Giustizia e sospendersi eventuali udienze in presenza programmate sullo stesso terzo piano, lato est; fa riserva di ulteriori provvedimenti all’esito del deposito della relazione del Comando dei Vigili del Fuoco”.

Redazione