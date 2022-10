Il Commissario straordinario del Comune di Catania Federico Portoghese, con i poteri della Giunta, ha deliberato l’autorizzazione a prolungare la Porta della Bellezza, già realizzata dalla Fondazione Fiumara D’Arte di Antonio Presti nel quartiere di Librino, con opere decorative sui muri delle rampe dell’asse attrezzato.

Il progetto di Presti è un dono della Fondazione Fiumara D’Arte al quartiere di Librino, e quindi senza oneri economici per il Comune. In particolare prevede il restauro della Porta della Bellezza esistente con il rifacimento dello sfondo e la sostituzione di tutte le parti vetuste, con la stesa di uno strato protettivo definitivo; la continuazione del Muro della Ceramica, la realizzazione della Nuova Porta della Conoscenza e la Nuova Porta delle Farfalle; il rivestimento dei tre sottopassi; la realizzazione del Nuovo Cantico delle Creature e la collocazione di una scultura dal nome “Cavallo Alato” nell’aiuola del parcheggio di viale Bummacaro, in prossimità dell’I.C. Campanella Sturzo.

“L’opera è in linea con l’obiettivo programmatico dell’Amministrazione di incentivare progetti di rigenerazione urbana che migliorino il contesto sociale e ambientale”, ha dichiarato il commissario Portoghese, che ha aggiunto: “È un atto dovuto nei confronti di un uomo, Antonio Presti, e un’associazione, verso cui tutti siamo riconoscenti, che da anni si spendono per il quartiere di Librino e la città di Catania, donando bellezza attraverso progetti artistici ed etici”.

Nella foto: “La Porta della Bellezza” realizzata nel quartiere catanese di Librino dalla Fondazione Antonio Presti

Redazione