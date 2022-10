Novecentosettantaquattro mila Euro per completare i lavori di ristrutturazione del Castello Nelson di Bronte (Catania). A darne notizia il sindaco Pino Firrarello, che ha ritirato personalmente dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione siciliana il decreto che sancisce la realizzazione delle ultime opere utili a restituire l’antico maniero ai turisti.

Opere da realizzare nella parte non interessata attualmente dai lavori, quella cioè posta a destra entrando dal grande cortile, subito dopo la croce celtica. “Sapevo che la firma del decreto era imminente. – spiega il sindaco – Ho annunciato la mia visita in Assessorato e con grande piacere il direttore del Dipartimento, l’architetto Carmelo Ricciardi, me lo ha consegnato”.

Insieme al sindaco a ricevere il decreto, che porta la firma del direttore dell’assessorato, Fulvio Bellomo, erano presenti il rup dei lavori e responsabile dell’Area urbanistica del Comune, il geometra Nino Saitta, il responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune, ing. Salvatore Caudullo, l’avvocato Antonella Cordaro e l’esperto del sindaco, avv. Roberto Landro.

“I fondi ricevuti – spiega Firrarello – serviranno per l’acquisto di quanto necessario per dotare il Castello Nelson di una moderna e tecnologica informazione turistica, con tanto di audio e video guide con auricolari e collegamenti web direttamente sugli smartphone dei turisti, che così facilmente potranno ottenere informazioni, filmati, storia e tutti i segreti dell’unico fazzoletto di terra in Sicilia che un tempo fu inglese”.

“Non solo – continua il sindaco – . Realizzando questi servizi nella parte attualmente esclusa dai lavori di ristrutturazione ed in fase di completamento, ne approfitteremo per rifare il tetto, gli infissi, gli impianti e pure gli intonaci e la facciata. L’obiettivo è rendere l’immobile idoneo ad ospitare i servizi per i turisti”.

“Abbiamo in mente – seguita il primo cittadino – una esposizione de prodotti tipici (soprattutto il pistacchio e dei souvenirs). Un suggestivo show room dove il turista potrà trovare quanto serve per ricordare a lungo la visita nel nostro Castello”.

“Immagino il Castello Nelson – conclude il sindaco – come un grande polo di attrazione turistico culturale a servizio non solo di Bronte, ma dell’intero territorio a noi vicino che, grazie alla passione ed alla cultura della sua gente, è custode di una importante memoria”.

“Il progetto – afferma il responsabile unico del procedimento Nino Saitta – è stato redatto dallo studio F.R.A. Architettura ed Innovazione srl. Il decreto ottenuto ci permetterà di avviare le procedure di gara entro la fine dell’anno”.

