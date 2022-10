Belpasso (Ct) rende omaggio a Vincenzo Bellini con un evento degno del Cigno catanese, che si svolgerà nel grande salone del Club Progressista domenica 2 ottobre 2022, alle ore 18. L’occasione è data dalla presentazione del libro di Luigi La Rosa, “Nel furor delle tempeste. La breve vita di Vincenzo Bellini” (Piemme editore), un grande successo di pubblico e di vendite che l’autore siciliano residente a Parigi sta riscuotendo in tutta Italia.

Con questo volume, La Rosa – che nell’occasione converserà con il giornalista Luciano Mirone – ci racconta la vita, gli amori, i tormenti, gli aspetti inediti di un Bellini diviso fra la sua Catania, e gli altri luoghi più importanti della sua vita, Napoli, Milano e l’Europa, in un turbillon di illusioni, di disillusioni e di grandi successi che nei primi decenni dell’Ottocento ne fanno un’icona sia fra gli aristocratici, che fra il popolo. Un libro allestito con scrittura raffinata, tipica dei grandi temperamenti letterari.

“Belpasso ha allestito le cose in grande – dice il presidente del Club Progressista, Domenico Bellia – per celebrare adeguatamente il figlio più illustre di Catania”.

Nell’antico e prestigioso sodalizio di via Roma 279, nel corso della serata, si esibiranno due grandi musicisti: la cantante lirica giapponese Sachika Ito e il chitarrista Davide Sciacca, esibitosi qualche anno fa nel Regno Unito al cospetto della regina Elisabetta e del principe (oggi re) Carlo. Le letture saranno eseguite dalla brava ed elegante Agata Longo.

“Siamo onorati di organizzare eventi così prestigiosi che sono aperti a tutti, soci e non soci”, prosegue il presidente del Club, “che pongono Belpasso come uno dei punti di riferimento della cultura in provincia di Catania”.

A fine serata, “Cocktail Bellini” offerto dal sodalizio, grazie agli sponsor che hanno aderito all’iniziativa.

Redazione