Il celebre pianista tedesco Oliver Kern sarà a Catania per fare omaggio a Beethoven nell’ambito del Beethoven Project promosso dalla Nova Academia Musica Aetnensis, venerdì 23 settembre 2022 alle 21 nell’incantevole scenario di palazzo Libertini Scuderi in via Etnea 468.

L’iniziativa, che si snoderà fra il 2022 e il 2023, è stata voluta con forza dal M° Carmelo Pappalardo e ha l’obiettivo di rivolgersi di volta in volta a pubblici e contesti diversi. Infatti, dopo i concerti nella sala Verde del Piccolo Seminario a Trecastagni e nel panoramico cortile della Chiesa Madre di San Nicola per l’inaugurazione del Trecastagni International Music Festival 2022, quello nel centrale Palazzo realizzato da Carlo Sada, in cui riecheggiano forti i rimandi al Rinascimento fiorentino e allo stile Liberty, è forse il luogo più convenzionale dove poter tenere un concerto beethoveniano.

«La Sonata per pianoforte op.7 in mi bemolle maggiore con la quale aprirò la serata – spiega Kern – è fra le sue opere meno eseguite anche se fa parte da tempo del mio repertorio, tanto che nel 2001 la suonai a Vienna in occasione del Premio a lui dedicato». Dopo essersi aggiudicato nel 1999 l’“ARD” International Music Competition di Monaco, infatti, due anni più tardi Kern vince il prestigioso premio “Beethoven” imponendosi all’attenzione della critica e del pubblico di tutto il mondo. Considerato tra i massimi interpreti della letteratura pianistica beethoveniana e brahmsiana, annovera nel suo repertorio anche l’esecuzione delle opere di Bach, Mozart, Schubert e Chopin.

Un viaggio profondo all’interno della scrittura giovanile del compositore tedesco nel quale si possono cogliere energie differenti oltre a una forte influenza dei primi Maestri, ma che traccia una via luminosa verso un nuovo modo d’intendere la musica in Europa.

Nella foto: il pianista tedesco Oliver Kern

Redazione