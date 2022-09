Una passeggiata in uno dei quartieri ad alto tasso di criminalità di Catania, San Cristoforo, precisamente via Toledo, “una scelta non casuale, una strada non più percorribile, ridotta ormai a discarica, alla quale fanno da sfondo i resti dell’ex plesso della scuola primaria ‘Livio Tempesta’ e un campetto di calcio in completo stato di abbandono”. E’ l’iniziativa del moviment0 “Centopassi” che mercoledì 21 settembre dalle ore 17,00. incontreranno i cittadini partendo da via Toledo per proseguire, fino alle alle 18,00, in piazza Stesicoro dove si svolgerà un volantinaggio.

All’evento parteciperanno, oltre alle candidate e ai candidati della Lista “Centopassi” per il collegio di Catania, Claudio Fava, capolista a Palermo, Catania e Messina, il giornalista Matteo Iannitti e Pierpaolo Montalto, candidato capolista alla Camera dei deputati per Alleanza Sinistra e Verdi.

“Via Toledo – si legge nella nota degli organizzatori – è il paradigma di una Sicilia sempre più distrutta e inesorabilmente abbandonata al proprio destino, in cui spazi enormi di territorio vengono di fatto scippati alle comunità locali senza che nulla accada”.

“In questi anni – scrive il movimento “Centopassi” – abbiamo più volte denunciato quali siano i principali ingredienti dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza giovanile e fragilità sociale”.

“Che ciò – chiosa il comunicato – non rappresenti uno dei principali argomenti dell’attuale campagna elettorale è quanto di più inaccettabile ci possa essere. Da qui il senso della nostra iniziativa”.

Nella foto: Catania, scorcio del quartiere San Cristoforo

Redazione