“Triste risveglio stamattina per Belpasso, l’amara notizia sta gettando un velo di sconforto in tutta la città. Nino Vaccalluzzo, 62 anni, titolare di una delle storiche aziende di fuochi d’artificio che operano nel territorio di Belpasso, ha perso la vita coinvolto in una violenta esplosione, intorno alle 7.30 di oggi”. Il sindaco di Belpasso (Catania) Daniele Motta esprime il suo cordoglio per questo evento luttuoso che ha destato commozione e incredulità nella comunità locale.

La ditta di fuochi d’artificio Vaccalluzzo, presente in tutte le piazza d’Italia, specie durante le feste patronali, con i suoi “giochi” alternati a ritmo di musica, è sentita dalla comunità belpassese per l’unicità del suo repertorio pirotecnico.

“A fronte delle grandissime soddisfazioni lavorative – seguita il primo cittadino -, frutto di talento, professionalità e creatività generalmente riconosciuti, la famiglia Vaccalluzzo, diversi anni fa, era stata già funestata da un altro triste lutto, quello del giovane Gianluca, deceduto mentre era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro”.

“Alla luce di tutto questo – dice Motta – lo stupore che di solito i fuochi dei Vaccalluzzo suscitano nell’animo di tutti, quest’oggi ha un volto totalmente opposto, un profondo sbigottimento”.

Per queste ragioni, “a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale di Belpasso” il sindaco porge “sentite condoglianze alla famiglia Vaccalluzzo e a tutti i parenti e gli amici più vicini”.

Nella foto: l’ingresso della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo a Belpasso (Catania)

Redazione