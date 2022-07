Summer Fest 2022, oltre 10 mila persone per il primo dei grandi concerti alla Villa Bellini di Catania per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, primo dei grandi eventi della manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con le produzioni artistiche.

Unica tappa siciliana della band bergamasca, che ha registrato l’annunciato “tutto esaurito” con oltre 10mila presenze, che hanno riempito gli spazi verdi dello storico Giardino Bellini nell’incontro gioioso tra pop e rock, musica e note, in pieno centro storico.

Già dalle prime ore della mattinata, davanti all’ingresso principale della Villa Bellini, si sono raccolti giovani fans per accaparrarsi un posto in prima fila e realizzare il desiderio di vivere a pieno e da vicino le emozioni trasmesse dalla band. I Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati a Catania dopo i grandi successi nelle tappe del tour estivo “Dove Eravamo Rimasti”, un titolo che interpreta tutta la voglia di ricominciare a vivere dopo la pausa forzata per il Covid, condiviso pienamente dal pubblico di Catania che ha risposto alla grande.

I PTN (acronimo della band), hanno confermato le aspettative del pubblico, che tra balli e canti, hanno reso l’evento straordinario, “grazie anche all’azione di prevenzione – spiega in una nota il Comune di Catania – curata in sinergia dall’Amministrazione Comunale, dalla Prefettura e dalla Questura per tutti i concerti programmati a Villa Bellini e puntigliosamente eseguiti al debutto dalla protezione civile comunale, dal personale del 118, dai vigili del fuoco e dagli addetti alla sicurezza”.

Un parterre di tutte le età, che come ormai vuole il rito dei grandi concerti dal vivo, ha condiviso la gioia dei momenti vissuti con video e selfie postati sui social.

Tra i brani più “gettonati” “Ridere”, ”Scrivile Scemo”, “Ringo Starr”, “Verdura”, “Scooby Doo”, l’ultimo singolo “Giovanni Wannabe” e tanti altri pezzi cantati insieme ai fan.

Testi contemporanei che senza difficoltà sono già entrati nella memoria condivisa, poiché, in meno di un anno, i talentuosi Pinguini Tattici Nucleari, hanno raggiunto oltre 400 milioni di ascoltatori e premiati con due Dischi di Platino e otto Dischi d’Oro.

Stasera altro appuntamento al Giardino Bellini con il concerto di Mecna + Coco. Il 20 luglio si esibirà Luchè e mercoledì 22 Gemitaiz.

Redazione