“Abbiamo letto i toni trionfalistici dell’assessore regionale Marco Falcone sulla vicenda della cittadella giudiziaria a Catania. Ricordiamo all’assessore che quello dell’impresa privata non è l’unico ricorso presentato. Ce n’è infatti anche un altro, presentato dal Movimento 5 Stelle e dall’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali di Catania, insieme ad associazioni e cittadini che chiedono di tutelare quella zona e di convertirla in un parco sul mare, la cui udienza di merito è fissata per il 6 dicembre di quest’anno”.

A dichiararlo i Portavoce del Movimento 5 Stelle Catania, a proposito delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone sull’ordinanza del Tar etneo che respinge il ricorso per l’annullamento del bando di gara e della relativa aggiudicazione dei lavori di realizzazione dei nuovi Uffici giudiziari di Catania, in viale Africa.

“Catania – aggiunge Gianina Ciancio, deputata all’Ars – è una città con un deficit di verde spaventoso e dovremmo sfruttare le occasioni di demolizione di vecchi e orribili palazzi come l’ex palazzo delle Poste, come un’opportunità per riprenderci spazi vitali e trasformarli in aree verdi. A maggior ragione, in questo caso, visto che ci troviamo in una delle poche aree fronte mare rimaste libere in città”.

“Abbiamo sempre ribadito di non essere contrari al progetto della cittadella giudiziaria – conclude Graziano Bonaccorsi consigliere comunale M5S – ma esistono delle valide alternative, alcune anche valutate e poi inspiegabilmente messe da parte (esempio l’ex ospedale “Ascoli-Tomaselli”), che potrebbero risolvere, in tempi brevissimi, i problemi degli uffici giudiziari a Catania. Se nuova costruzione deve essere, la si faccia a Librino, creando un presidio di legalità in un quartiere dimenticato dallo stato e dalle istituzioni, ma sempre utile alla politica durante le tornate elettorali.”

“È un’opportunità – concludono i Portavoce – che non possiamo perdere e per questo il MoVimento 5 Stelle ha deciso di muoversi a tutti i livelli, politici, mediatici e giuridici, per tentare di bloccare il progetto.”

Redazione