“Lentini pattumiera della Sicilia? Siamo pronti a fare le barricate. Porteremo all’Assemblea regionale siciliana i sindaci e le associazioni interessate”. Il Movimento 5 Stelle prepara una “dura battaglia” sulla discarica di Lentini, un comune che è diventato il crocevia fra le province di Catania e di Siracusa per il conferimento della spazzatura di molti centri della Sicilia. Dell’argomento si è parlato stamane in Commissione rifiuti all’Ars, ma a quanto pare le parole pronunciate in aula non bastano. Almeno secondo i 5S.

“È inaccettabile – affermano i deputati regionali Giorgio Pasqua e Stefano Zito – che un territorio come quello di Lentini debba essere candidato a diventare pattumiera della Sicilia. Queste zone hanno già pagato tantissimo in termini ambientali, è ora di dire basta. Siamo pronti alle barricate e a dare il massimo supporto ai sindaci e alle associazioni che si batteranno per dire no alla struttura”.

“Oggi- affermano i due deputati – abbiano riportato il tema all’attenzione della commissione Ambiente e dei rappresentanti dell’assessorato. Fra qualche giorno chiederemo la convocazione di una commissione ad hoc sul tema, alla quale inviteremo i sindaci di Lentini e e Carlentini, le associazioni in rappresentanza dei territori interessati e i responsabili degli enti chiamati al rilascio delle autorizzazioni”.

“Una cosa è certa – dicono gli esponenti pentastellati -: ci batteremo fino all’ultimo perché quest’area della Sicilia non venga ulteriormente penalizzata. É inammissibile che si dia vita a un nuovo ecomostro che prevede abbancamenti alti quanto un palazzo di 5 piani. Se ci fosse stato un serio Piano regionale dei rifiuti, questa ipotesi sarebbe stata esclusa a monte”.

Nella foto: la discarica di Lentini (Catania)

