“Un confronto nasce dall’esigenza di favorire una visione più ampia per lo sviluppo del territorio”. Così il vice presidente del Presidio partecipativo della Valle del Simeto, Carmelo Caruso, a proposito delle elezioni amministrative che l’11 e il 12 giugno 2022 si svolgeranno a Paternò (Catania), su cui l’associazione ha organizzato un dibattito fra i candidati a sindaco che si svolgerà martedì 7 giugno 2022, alle 18, presso la biblioteca comunale di via Monastero.

“Visti gli obiettivi statutari della nostra associazione – prosegue Caruso – finalizzati alla promozione di una cittadinanza attiva e consapevole della società civile nei comuni del Patto di Fiume Simeto, il Presidio Partecipativo organizza questo evento di confronto e di dialogo”.

“È emersa dai nostri soci – afferma il vice presidente del Presidio – l’esigenza di ascoltare i candidati a sindaco su temi che abbiamo rilevato negli anni stare a cuore ad ampi segmenti della nostra comunità, durante quello che sarà l’ultimo confronto prima delle elezioni”.

“Vogliamo andare oltre i temi classici dei programmi elettorali – dichiara Caruso – ormai dibattuti ampiamente nei precedenti confronti e mettere a fuoco in modo approfondito aspetti specifici quali lo sviluppo locale, l’Ecomuseo e la democrazia partecipata, e come questi concretamente, con metodi e strumenti, entreranno nell’azione di governo del futuro sindaco della città”.

“L’incontro – si legge nella nota del Presidio – avrà lo scopo di affrontare alcuni temi ritenuti molto importanti per il Presidio e la comunità”.

Questi i più importanti: Democrazia partecipata: quali strumenti per coinvolgere i cittadini nella costruzione delle politiche pubbliche (es. patti di collaborazione, patti di integrità, strumenti di monitoraggio civico, bilancio partecipato, co-progettazione con il Terzo Settore ecc.); Patto di Fiume Simeto e sviluppo locale: quali prospettive, strumenti, alleanze territoriali, azioni e opportunità da cogliere per lo sviluppo sostenibile della Valle del Simeto; Ecomuseo del Simeto: come declinare e applicare questo strumento nel contesto paternese ed in relazione al resto della Valle.

Nella foto: panorama di Paternò (Catania)

Redazione