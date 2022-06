Sversava gli inerti dell’edilizia in via Palazzotto a Catania. Denunciato, subisce il sequestro del mezzo ed una multa di 10mila Euro.

Ad eseguire l’operazione, la Polizia municipale che ha colto in flagranza G.G. (queste le iniziali), 45 anni, “che dal cassone di una moto ape da lui stesso condotta – scrivono i Vigili urbani -, aveva depositato due grandi sacchi di plastica contenenti materiale di risulta proveniente da demolizione presso il cumulo di rifiuti in via Palazzotto”.

“Dai controlli effettuati sul mezzo – scrivono -, gli agenti hanno verificato che il cassone dello stesso era colmo di circa 3 metri cubi di materiale di diverso tipo, composto da rifiuti speciali, pericolosi e non, della presenza del quale il trasgressore si è giustificato dichiarando che il conferimento lo stava effettuando per conto di un soggetto terzo, del quale non conosceva le generalità, che lo aveva retribuito con la somma di 50 euro per smaltire i rifiuti”.

“Per questi motivi – si legge nella nota – , la moto ape è stata posta sotto sequestro preventivo e l’autista denunciato a piede libero Inoltre la stessa persona è stata sanzionata per il trasporto illecito di rifiuti e abbandono di rifiuti sulla pubblica via con verbali amministrativi per un totale di 3 mila 700 Euro”.

“Infine – aggiungono gli agenti della Polizia locale – , poiché il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione multipla, il conducente, che era anche privo di patente di guida, è stato sanzionato ai sensi del Codice della strada con verbali amministrativi dell’importo totale di 6 mila 302 Euro”.

“I controlli sul conferimento dei rifiuti solidi urbani (che negli ultimi giorni hanno determinato la contestazione di circa 150 verbali in via Palazzotto e nel quartiere di Picanello) – scrivono ancora i Vigili – su indirizzo politico dell’assessore all’ecologia Andrea Barresi e disposizioni del Comandante del Corpo Stefano Sorbino, proseguiranno e intensificati con pattuglie del nucleo Ambientale che vigileranno anche sui nuovi quartieri interessati dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta”.

Nella foto: il mezzo con gli inerti mentre scarica in via Palazzotto a Catania (immagine fornita dal Comune)

Redazione