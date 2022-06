Emergenza rifiuti a Catania. Il M5S e il Pd chiedono il commissariamento della Regione e parlano di “nefandezze” della Giunta regionale guidata da Nello Musumeci, e di “gestione insufficiente” dell’Amministrazione comunale di Catania, perché “il caos rifiuti nel capoluogo etneo ha ormai raggiunto livelli inaccettabili”.

“Il disastro – dicono Pd e M5S – affonda le radici nella cronica carenza degli impianti e nella bocciatura del piano rifiuti regionale, ma la Regione commissaria i Comuni che sono costretti a spedire indifferenziato ed umido fuori Regione, non avendo dove conferire i rifiuti. Tutto ciò è intollerabile: se la situazione non dovesse migliorare in tempi accettabili siamo pronti a chiedere il commissariamento della Regione”.

Lo affermano il deputato M5S Giampiero Trizzino e il deputato e segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, componenti della commissione Ambiente, che sul tema ambientale e della mancata gestione “denunciano da tempo – scrivono – le nefandezze del governo Musumeci all’Ars, anche se nel capoluogo etneo non è esente da colpe anche il Comune di Catania, responsabile di una gestione della raccolta differenziata insufficiente, caratterizzata da ritardi, disorganizzazione e scaricabarile”.

I due deputati venerdì 17 giugno alle 11 terranno sul tema una conferenza stampa presso la sede dell’Ars di Catania. All’incontro con i giornalisti saranno presenti altri deputati in rappresentanza dei territori interessati.

Nella foto: i rifiuti che invadono le strade di Catania

Redazione