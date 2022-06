Il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, assieme a diverse associazioni della società civile di Catania si stringono in un fronte comune e scrivono al prefetto del capoluogo etneo Maria Carmela Librizzi per segnalare lo stato di degrado in cui versa la città a causa dell’emergenza rifiuti che col caldo di questi giorni può causare una grave crisi sanitaria. Pd, M5S e associazioni protestano contro l’Amministrazione comunale e il governo regionale per questa “indecente situazione d’emergenza creata da loro”.

Una mobilitazione decritta nella nota inviata alla stampa: “Il Partito Democratico di Catania e il gruppo di Focus Catania coordinato da Jacopo Torrisi – si legge – nei giorni scorsi hanno aderito alla manifestazione di protesta contro l’emergenza rifiuti organizzata dal Movimento 5 Stelle della città etnea, ed in particolare dal consigliere comunale Graziano Bonaccorsi e da Catania Bene Comune (movimento della società civile, ndr.), alla quale ha preso parte anche la deputata all’Ars Gianina Ciancio (M5S) e la deputata nazionale Maria Laura Paxia (Misto)”.

“I rappresentanti del PD, del MoVimento 5 Stelle, di Focus Catania e l’on. Paxia – è scritto nel comunicato . hanno redatto una nota stampa congiunta, dopo aver consegnato una lettera al Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, nel corso di questa manifestazione e al positivo riscontro ottenuto nella serata di ieri”

“Siamo stati tutti insieme a protestare – dicono all’unisono Pd, M5S e associazioni – contro questa indecente condizione d’emergenza: partiti, associazioni, istituzioni e cittadini catanesi. Il disastro dei rifiuti è figlio di una gestione scellerata, non ha colore politico e ci ha visto uniti senza distinzioni di simboli”.

“In quella piazza – dicono i promotori dell’iniziativa – abbiamo consegnato una lettera aperta al Prefetto Maria Carmela Librizzi, affinché si convochi un tavolo di crisi con tutte le autorità preposte. Il documento è stato sottoscritto da noi tutti ed il Prefetto di Catania ha ufficialmente risposto nella serata di ieri comunicandoci di avere inoltrato la nostra lettera anche a Daniela Baglieri, Assessore Regionale all’Energia ed alla Pubblica Utilità, proponendo la convocazione di questo tavolo di crisi”.

“Ringraziamo congiuntamente – dicono – Sua Eccellenza il Prefetto per la sensibilità mostrata. Si è finalmente aperta un’interlocuzione con l’assessorato Regionale competente e auspichiamo che, in tempi brevi, si terrà nella nostra città questo incontro per affrontare l’emergenza rifiuti in modo veloce e risolutivo”.

“Chiediamo, inoltre, che questo incontro sia aperto a tutte le realtà che hanno firmato la lettera aperta. I catanesi sono ricchi di proposte e idee per affrontare e risolvere questa grave emergenza. Non c’è più tempo. Dobbiamo liberare al più presto le nostre strade dai rifiuti”.

Nella foto: cataste di rifiuti a un passo dalla Cattedrale

Redazione