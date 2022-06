Il Comune di Catania dà il via alla stagione balneare nello specchio di mare nei pressi di piazza Sciascia-Europa, a ridosso di Corso Italia, con l’assessore al mare Michele Cristaldi che “nonostante le innumerevoli difficoltà, legate soprattutto alla difficoltà a trovare il materiale necessario e una ditta disponibile a eseguire i lavori, ha centrato l’obiettivo di garantire una piattaforma di oltre seicento metri quadrati per l’accesso al mare libero e gratuito ai catanesi e ai turisti”.

“In tempi ragionevoli -ha detto l’assessore Cristaldi- siamo riusciti a garantire una struttura più che decorosa per gli amanti della tintarella e del tuffo nel mare sulla scogliera, impreziosendo il contesto di assoluto relax, con piante e spazi liberi, oltre alla separazione dei percorsi esterni, con un’ampia area pedonalizzata. Poche città possono godere di un accesso al mare pubblico, con eccellente qualità dell’acqua marina certificata dall’Asp e servizi di qualità in pieno centro cittadino, in piazza Europa, uno spazio acqua pressoché contiguo a San Giovanni Li Cuti, dove è già in funzione una discesa a mare per i disabili, anch’essa di nuova progettazione, connessa a una valorizzazione della spiaggetta di sabbia vulcanica”

“Il solarium di piazza Sciascia-Europa – dice il comunicato del Comune – è fornito di spogliatoi, docce, punto ristoro e servizi igienici. Un nucleo di percettori di reddito di cittadinanza si occuperà di tenere ordinato il solarium, mentre nello spazio esterno interdetto alle automobili è stato realizzato anche un parcheggio per le biciclette”.

Nella foto: il solarium del Comune di Catania in piazza Sciascia-Europa, a un passo da corso Italia

Redazione