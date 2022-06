Gli danno appuntamento per “chiarire” ma lo aggrediscono: due diciottenni denunciati dai Carabinieri a Biancavilla (Catania) per una vicenda a sfondo sentimentale conclusasi in ospedale per le conseguenze subite dalla vittima, un ragazzo di 17 anni caduto nella trappola dei suoi aggressori. L’accusa per i presunti autori del gesto è quella di lesioni e minacce in concorso.

“La lite, scoppiata la sera di sabato 4 giugno, è maturata per motivi sentimentali, è iniziata – secondo i militari – con uno scambio di messaggi e un appuntamento chiarificatore che è degenerato in una aggressione da parte dei due maggiorenni nei confronti del minore. Quest’ultimo, ferito, è stato visitato dai medici dell’Ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla ove è stato giudicato guaribile con 5 giorni di prognosi”.

“Il grave quadro indiziario così emerso – scrivono i Carabinieri -, supportato da concreti elementi di riscontro acquisiti all’esito delle attività investigative e dell’ascolto della vittima, originaria di Biancavilla, in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, ha permesso ai Carabinieri di identificare i due maggiorenni, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria”.

Nella foto: i Carabinieri di Biancavilla (Catania) che hanno denunciato i due presunti aggressori

