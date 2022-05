“Altri 2 milioni 800 mila metri cubi nel territorio di Lentini (Siracusa), con abbancamenti alti quanto un palazzo di 5 piani: un ecomostro in un territorio già saturo. Se ci fosse stato un serio Piano regionale dei rifiuti, questa ipotesi sarebbe stata esclusa a monte”. I deputati del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana sul piede di guerra contro il Governo Musumeci per la politica sui rifiuti che questo porta avanti nell’Isola.

“Una nuova discarica di rifiuti nel territorio di Lentini? Assurdo, questi territori hanno già pagato un duro prezzo e non si può aggiungere altra benzina alle fiamme dell’inferno. Adesso, con grande determinazione, bisogna alzare la voce e dire ‘basta’”.

Lo afferma Giorgio Pasqua, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, sul progetto di un nuovo sito per il conferimento di rifiuti solidi urbani che potrebbe sorgere in contrada Scalpello a Lentini, argomento al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale aperto ai cittadini. Il deputato 5 Stelle è intervenuto oggi all’Ars evidenziando le tante criticità dell’iniziativa.

“Ci sono tanti di quei validi motivi per opporsi alla discarica – commenta Pasqua – che sembra quasi di dover puntualizzare l’ovvio: ci troviamo a circa 3 chilometri dai centri abitati di Lentini e Carlentini, che insieme contano una popolazione di 40 mila abitanti, nelle vicinanze di un’area archeologica, di un grande invaso in Zona di protezione speciale e di ben 4 discariche mai bonificate, tra le quali quella enorme di Grotte San Giorgio, che vede già 4 milioni 300 mila metri cubi di rifiuti già abbancati, con 255 comuni che hanno conferito i rifiuti in quel sito. Nella nuova ipotetica discarica si prevedono volumi enormi: 2.800.000 metri cubi – come detto – , con una spalla alta 16 metri, ovvero un palazzo di cinque piani. Un nuovo ecomostro sulle spalle di una comunità che è già stata martoriata, in termini di aggressioni all’ambiente e danni alla salute e al territorio”.

“Se ci fosse stato un Piano regionale dei rifiuti serio, sensato e concludente – prosegue il deputato 5 Stelle – avrebbe escluso a monte ogni possibilità di far nascere una nuova discarica in un territorio già saturo. Purtroppo sappiamo che il governo Musumeci ha sprecato 5 anni senza produrre né piani sensati né soluzioni al problema dei rifiuti. Di fronte a quest’ennesimo tentativo di massacrare il territorio, tutte le forze politiche dovrebbero essere compatte e dare supporto alla comunità dicendo tutte insieme ‘basta’, perché la lotta per l’ambiente e la salute non può avere alcun colore politico”, commenta Pasqua, che critica infine “il parere positivo rilasciato dall’Azienda sanitaria provinciale, atto assolutamente irricevibile in mancanza di un’indagine epidemiologica sulla discarica”.

Nella foto: la discarica di Lentini (Siracusa)

Redazione