Sessanta milioni di Euro del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) per la rigenerazione urbana ai comuni dell’area etnea, e specificamente Mascalucia, Belpasso, San Pietro Clarenza e Camporotondo, che venerdì 6 maggio alle 10,30, nell’Aula consiliare del Comune di Mascalucia presentano i progetti approvati dal bando.

“Dopo l’emergenza Covid – si legge nel comunicato dell’Amministrazione di Belpasso – i Comuni stanno entrando a pieno regime con l’attività amministrativa e i lavori pubblici. Importanti opportunità stanno arrivando dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) che non sta tradendo le aspettative annunciate. Le amministrazioni più attente hanno la piena consapevolezza che si tratti di un treno in corsa sul quale bisogna salire per non perdere finanziamenti cospicui a beneficio delle rispettive comunità”.

“Ed è ciò – prosegue la nota – che hanno fatto i 32 comuni della Città Metropolitana di Catania, fra cui Mascalucia, Belpasso, San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, che hanno presentato con successo i rispettivi progetti”.

Tutti i dettagli sugli elaborati presentati, le cifre di cui i comuni sono assegnatari, gli step tecnici e istituzionali, nonchè le tempistiche verranno chiarite in occasione della conferenza stampa con i sindaci Vincenzo Magra (Mascalucia), Daniele Motta (Belpasso), Vincenzo Santonocito (San Pietro Clarenza), Filippo Privitera (Camporotondo Etneo).

Nella foto: le Amministrazioni comunali dei quattro centri del catanese che hanno ottenuto i fondi del Pnrr

