Catania. Lungomare Fest, un ricco programma di eventi domani, domenica 22 maggio 2022, con l’intitolazione della passeggiata a mare al maestro Franco Battiato, e la chiusura al traffico veicolare del lungomare dalle 10 alle 20 da piazza Europa ai pressi di piazza Mancini Battaglia.

Una giornata che avrà il suo clou con l’intitolazione della passeggiata a mare, nell’ex piazza Nettuno, con la svelata di una targa in ricordo del grande musicista Franco Battiato, a un anno dalla scomparsa, e un concerto del Coro Lirico Siciliano con un repertorio di canzoni del grande artista originario di Riposto “Un viaggio nell’universo poetico e musicale di Battiato” con le voci soliste di Rita Botto e Alberto Munafò con Ruben Micieli pianista e arrangiatore.

Prevista la partecipazione all’evento di Michele Battiato, fratello di Franco.

Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale oltre alle passeggiate libere, ospiterà eventi aggregativi e sportivi, culturali e ricreativi ma anche di solidarietà: il terzo di un lungo calendario di appuntamenti stilato nei mesi scorsi dalla giunta comunale presieduta dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi.

Un ricco programma articolato su quattro aree settoriali Piazza Europa/Sciascia, Monumento ai Caduti, Piazza Consiglio d’Europa (ex Nettuno) e il piazzale fronte Istituto Nautico, per accogliere lungo il percorso le migliaia di cittadini che approfitteranno dell’evento, per intrattenersi all’aria aperta a piedi in bici o sui monopattini.

Questo il programma

Area Piazza Consiglio D’Europa (ex Nettuno)

Ore 11,00 Cerimonia intitolazione a Franco Battiato , sarà svelata una targa che intitola al Maestro il lungomare roccioso; seguirà un concerto a cura del Coro Lirico Siciliano “Un viaggio nell’universo poetico e musicale di Battiato” con le voci soliste di Rita Botto e Alberto Munafò, Ruben Micieli pianista e arrangiatore, il Coro Lirico Siciliano e l’ensemble orchestrale in residence.

Ore 10,00 – 20,00 Area Sport a cura del CUS Catania, con spazi promozionali per undici discipline sportive

Ore 10,00 – 20,00 Stand informativo per la campagna di informazione ed educazione sulle mielolesioni in occasione della “Giornata regionale delle persone con lesioni al midollo spinale” a cura dell’azienda ospedaliera Ospedali riuniti “Villa Sofia – Cervello” in collaborazione con la federazione Associazioni Italiane dei Para tetraplegici (FAIP) e Cittadinanzattiva.

Gli artigiani in mostra al “Lungomare Artigianato”

Da piazza Nettuno verso piazza Tricolore, ore 10,00 – 20,00 (esposizione di prodotti artistici) a cura delle associazioni:

– “Pulci di Città”

– “Non Solo Feste”

Area Piazza Tricolore –

Solidarietà, prevenzione, mobilità sostenibile, cultura

Ore 10,00 – 14,00 – L’Autobooks di Librincircolo: leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing in collaborazione con AMTS e Assessorato alla Cultura – Comune di Catania.

Ore 10,00 – 12,30 Donazione Sangue a cura di San Marco Donatori Sangue ETS

Ore 15,30 – 19,30 Screening a cura di San Marco Donatori Sangue ETS

Ore 10,00 – 20,00 Stand di intrattenimento e trucco e parrucco gratuito a cura degli allievi e docenti dell’Associazione Euroform.

Area Monumento ai Caduti

Ore 10,15 -12,00 Sicily in Swing – Swing

A cura dell’ Associazione Swango Ballroom ASD scuola

Ore 16,00 – 18,00 – Incontri di lettura condivisa , con esibizione di musicisti alla tastiera del liceo Galileo Galilei, a cura di Lectura City Catania, il ciclo di incontri di lettura condivisa ideato da Valentina Carmen Chisari.

